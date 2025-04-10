Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık görevlisi gözyaşlarına hakim olamadı

Kazada 2'si sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir sağlık görevlisinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi ile 6401 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde hasta bulunan Burcu Ö. idaresindeki 07 FVG 51 plakalı 112 Acil Sağlık Ambulansı kavşak kesişimine geldiğinde Ahmet G.'nin kullandığı 07 EGY 55 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kavşak sisteminde bulunan orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri öncelikle araçta bulunan ve hastaneye sevki gerçekleştirilen hastayı nakletti. Ardından olay yerine gelen diğer 112 Acil Sağlık ekipleri meslektaşlarının yardımına koştu. Kaza sırasında ambulans içerisinde bulunan kadın bir sağlık görevlisinin yaşadığı panik ve korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ambulansta bulunan sürücü Burcu Ö. ve Fazilet S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2'si sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

Öte yandan 07 EGY 55 plakalı otomobille yolcu konumunda bulunan Özlem G. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü ile Ahmet G. ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza yerine gelen Ahmet G.'nin bir yakını sürücünün ambulansla kaza yaptığını bilmeden 'Kim vurdu buna' diyerek olay yerinde sürücü aradı. 2'si sağlık çalışanı 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.