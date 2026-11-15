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Amasya Suluova'da kadın, tartıştığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

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Amasya Suluova'da kadın, tartıştığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın, evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası eşi gözaltına alınırken kadının cenazesi otopsi için şehir merkezindeki hastaneye götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıhayta Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 3 çocuklu A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi sonrası eşinin silahla ateş ettiği kadın kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti.

Seslerin duyulması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. A.K. gözaltına alındı. Hanife K.'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye getirildi.

Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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