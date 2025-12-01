Haberler

Amasya'da Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Amasya–Samsun karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon ilçesinde Amasya– Samsun karayolunda bir otomobil, yeni araçları taşıyan tır ve içinde mahkumların bulunduğu midibüsün karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
