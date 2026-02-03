Haberler

Aracın çarptığı yaya yola savruldu: Kaza anı kamerada

Aracın çarptığı yaya yola savruldu: Kaza anı kamerada
Güncelleme:
Amasya'nın Suluova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Z.G.'ye otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Kadının yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinde Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Z.G.'ye (65) otomobil çarptı. Savrulan kadının yardımına aracın sürücüsü yetişti. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.G. adlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

500

