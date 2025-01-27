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Amasya'da Sobadan Çıkan Kıvılcım Yangın Çıkardı

Amasya'da Sobadan Çıkan Kıvılcım Yangın Çıkardı
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Amasya'nın Taşova ilçesindeki Geydoğan köyünde H.K.'ya ait tek katlı evde sobadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yaşanmadı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Geydoğan köyünde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Geydoğan köyünde H.K.'ya ait tek katlı müstakil evde iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımın yorgana sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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