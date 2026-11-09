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Amasya'da otomobile çarpan motosikletli takla attı, kask sayesinde hafif yaralandı

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Amasya'da otomobile çarpan motosikletli takla attı, kask sayesinde hafif yaralandı
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Amasya'da kavşakta dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli havada takla attı. Kask sayesinde hafif yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

Amasya'da seyir halindeki motosikletli, kavşakta otomobile çarparak havada takla attı. Başında takılı kaskın sayesinde motosikletlinin hafif yaralanarak atlattığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, S.C.'nin kullandığı motosiklet, Atatürk Caddesi üzerinde kavşakta dönüş yapan H.S yönetimindeki otomobile çarptı. Takla atıp savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletlinin başında takılı kaskın sayesinde hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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