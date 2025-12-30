Haberler

Amasya'da otomobil ile SUV araç çarpıştı: 8 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ç.'nin idaresindeki 34 EMZ 444 plakalı otomobil, Çiftçioğlu mevkiinde Murat K.'nın kullandığı 05 ABC 622 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
