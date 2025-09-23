Haberler

Amasya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Amasya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mertcan Uzun'un kullandığı 05 ABD 999 plakalı otomobil, Merzifon'dan Samsun istikametine seyri sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Yaşlı adam, eğlence mekanından çıktıktan sonra aracında son nefesini verdi

Eğlence mekanı çıkışı son nefesini verdi! Yaşlı adamın sır ölümü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.