Amasya'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mertcan Uzun'un kullandığı 05 ABD 999 plakalı otomobil, Merzifon'dan Samsun istikametine seyri sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
