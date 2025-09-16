Haberler

Amasya'da Motosikletle Çarpışan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Amasya'da Motosikletle Çarpışan Otomobil Sürücüsü Kaçtı
Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobil, motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kazadan bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kavşakta motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü durmadan hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.İ yönetimindeki 06 BOM 791 plakalı otomobil, kavşakta B.T yönetimindeki 05 ADE 667 plakalı motosiklete çarptıktan sonra durmadan kaçtı. Savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil ağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ise kazadan yarım saat sonra polis tarafından yakalandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
