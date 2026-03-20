Amasya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Amasya'da meydana gelen kazada motosiklet, otomobile çarptı. Kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü yaralandı, hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kask takmadığı görülen motosikletlinin kazayı ucuz atlattığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç idaresindeki 05 EN 115 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde seyir halindeyken hızla ilerlediği lise kavşağında dönüş yapan A.T. yönetimindeki 05 ABN 571 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken, otomobilin camları kırılarak parçalandı.

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
Haberler.com
500

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Süper Lig'in eski yıldızı ayağını kırdı

Futbolun en kötü yanı! Üzülmemek imkansız
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

Takımlarımıza piyango! Kasalar ağzına kadar doldu