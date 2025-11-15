Amasya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İlyasköy mevkisinde İlyas U. yönetimindeki 58 AEE 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Ağaç ve kuru dal parçaları otomobilin eve çarpmasını önledi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA