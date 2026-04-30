Amasya'da Kamyondan Kopan Teker Mobilya Mağazasına Daldı

Amasya'da seyir halindeki kamyondan kopan teker hızla ilerleyerek bir mobilya mağazasının camını kırıp içeri daldı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan Tuncer Saatci yönetimindeki 36 AR 134 plakalı kamyonun sol arka tekeri bir anda kopup savruldu. Hızla ilerleyen teker mobilyacılar sitesindeki bir mağazanın camını kırıp içeri daldı. Davetsiz misafir teker cam kenarındaki dolaba çarparak durabildi. Olayın yaşandığı yere polis ekipleri gelerek inceleme başlattı.

Cama geldi, cana gelmedi

Tekerin camda kocaman bir delik açtığı anlarda gürültünün kopmasıyla mağazanın içerisindekiler büyük panik yaşadı. Yaşananları anlatan mağaza yöneticisi Makbule Ayrıç, "Şiddetli bir sesle yerimizden irkildik. Baktık ki mağazamızın içine kamyon tekeri girmiş. Neyse ki cama geldi. Cana gelmedi. Ekip arkadaşlarıma ya da herhangi bir müşteriye bir şey olmadı" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı