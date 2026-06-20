Amasya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Amasya'da bir inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti. İşçiden geride olay yerindeki ayakkabıları kaldı.

Olay, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir inşaatın 4. katında çalışan seramik işçisi Yalçın Polat (45), yük sepetiyle aşağıdan taşınan malzemeyi çekmek isterken dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Polat'tan geride olay yerindeki ayakkabıları kaldı. İnşaatlarda güvenlik amacıyla kullanılması gereken baretlerin de askılıkta olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı