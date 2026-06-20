Haberler

Amasya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Amasya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir inşaatın 4. katında çalışan seramik işçisi Yalçın Polat, yük sepetiyle malzeme çekerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi hastanede kurtarılamadı. Olay yerinde baretlerin askılıkta olduğu görüldü.

Amasya'da bir inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti. İşçiden geride olay yerindeki ayakkabıları kaldı.

Olay, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir inşaatın 4. katında çalışan seramik işçisi Yalçın Polat (45), yük sepetiyle aşağıdan taşınan malzemeyi çekmek isterken dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Polat'tan geride olay yerindeki ayakkabıları kaldı. İnşaatlarda güvenlik amacıyla kullanılması gereken baretlerin de askılıkta olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası bitti, faturası ağır oldu! Savaştaki İran bile bizi geçti
Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi

Cennet adasında kabus! Alevler oteli sardı, 1700 kişi tahliye edildi
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi

YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı
İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

Belgesindeki tek detay hayalini erteledi! 4 yıllık emeği kapıda kaldı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı