Tünelden hızla çıkıp binanın duvarına çarptı

Amasya'da hızla ilerlediği tünelden çıkan otomobil kavşağı geçip karşı binanın duvarına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Ferhat Tünelinde geç saatlerde hızla seyir halinde olduğu görülen bir otomobil, tünel çıkışında kavşağı geçip karşıdaki Amasya Valiliği binasının bahçesine uçtu. Duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.

O sırada yol ve kaldırımda şans eseri araç ile yaya bulunmadığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA