Amasya'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Amasya'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Gümüşhacıköy'de bir otomobil, hastane önünde alev aldı. Sürücünün kendini dışarı atması sonucu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, hastanedeki hastalar arasında panik yarattı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hastanenin karşısında bir otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi karşısında Ferdi A.'nın kullandığı 05 ADN 495 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Sürücünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen araç hastanede bulunanların da paniklemesine neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

