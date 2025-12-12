Amasya'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hastanenin karşısında bir otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi karşısında Ferdi A.'nın kullandığı 05 ADN 495 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Sürücünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen araç hastanede bulunanların da paniklemesine neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA