Merzifon'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Merzifon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B, M.G. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

