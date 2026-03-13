Amasya Valiliği: "İlimizden de hissedilen deprem sonrası olumsuzluk bulunmamakta"
Amasya Valiliği, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "13 Mart 2026 günü saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
İlimizden de hissedilen deprem sonrası saha taramaları yapılmış olup, Amasya'da şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - AMASYA
