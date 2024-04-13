Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Amasya'da çadırda mangal yakan çiftin faciası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Boraboy Gölü kıyısında çadır kuran çiftin yaktıkları mangal faciaya neden oldu. Anne karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, çocuklarının ise araçta uyudukları için kurtuldukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü'ne çocuklarıyla tatile gelen Aydın ve Sibel Parlak çifti, gece ısınmak için kaldıkları çadırda mangal yaktı. Çiftin çocukları ise araçlarında yattı.

33 yaşındaki Sibel Parlak karbonmonoksit gazından zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Sabah babalarının inleme seslerine uyanan çocukları, durumu çevredekilere bildirdi. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Aydın Parlak, önce il merkezindeki hastaneye oradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadının cenazesi ise morga kaldırıldı. Çiftin Samsun Terme nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Boraboy Amasya Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig'deki ilk yabancı hakem kim? Mario Melero Lopez kimdir? Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok? Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlığa aday mı? Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne? Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kardeşlerim 125. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title