Amasya'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Amasya'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Merzifon ilçesinde evinde bıçaklanan 60 yaşındaki Saliha K., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Oğlu M.K. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi'nde yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu M.K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan kadını kanlar içinde buldu. Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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