Amasya'da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi'nde yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu M.K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan kadını kanlar içinde buldu. Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - AMASYA