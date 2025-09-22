Haberler

Amasya'da Bıçakla Gasp Olayı: İki Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Amasya'da akaryakıt istasyonu tuvaletinde bıçakla tehdit edilerek 150 TL gasp edilen iki şahıs polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden biri, cezaevine götürülürken bir gazeteciye saldırmaya kalkıştı.

Amasya'da 2 kişiyi akaryakıt istasyonu tuvaletine kadar takip ederek bıçakla tehdit edip 150 TL gasp eden 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Hakimlikçe "nitelikli yağma" suçundan tutuklanan şüphelilerden biri, cezaevine götürülürken gazeteciye hakaret edip saldırmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Enes T. ve Yağız A., sokakta karşılaştıkları Y.M.K. (18) ve A.S.C.'yi (16) akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Şüpheliler, akaryakıt istasyonunun tuvaletine giren 2 kişiye bıçak çekip 150 TL aldı. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin peşine düştü. Çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Enes T., "150 TL için bıçak çektiğiniz doğru mu?" sorusu yönelten bir gazeteciye hakaret edip saldırmaya çalıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
