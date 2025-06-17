Amasya'da Beton Mikseri Seyir Halindeyken Alev Aldı
Suluova ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu acil servise bildirdi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, mikser kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arucak köyü yakınlarında 34 CPF 39 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü Sabri Benni alev alan aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suluova itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, mikser kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa