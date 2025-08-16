Amasya'da Ambulansla Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Amasya'da Ambulansla Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Amasya'da kavşakta ambulansın hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da ambulansın kavşakta hafif ticari araca çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Numan Demir yönetimindeki 57 ABU 934 plakalı ambulans, İpekköy mevki sebze hali kavşağında Ahmet Ferit Uzunalioğlu'nun kullandığı 05 AF 521 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulup yan yatan hafif ticari araç trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada minibüsteki sürücü ve yanındaki Mert Yiğit Kara, ambulans sürücüsü, ATT'ler Kader Tuncay ile Öznur Ece Yavuzaslan yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
