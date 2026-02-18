Haberler

Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık

Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık
Güncelleme:
Amasya'da hastaneden taburcu olan bir yaşlı hastayı evine götürmek üzere yola çıkan hasta nakil ambulansı alev alev yandı. Dumanları görünce hasta ve 2 yakınını tahliye eden ambulans sürücüsü, oksijen tüplerini de çıkartarak bomba gibi patlamasını önledi. Meslektaşları sürücü Hakan Yalçın'ın yaptığını "Büyük bir kahramanlık" sözleriyle değerlendirdi.

  • Amasya'da hasta nakil ambulansı alev aldı.
  • Ambulans sürücüsü Hakan Yalçın, hasta ve iki yakınını tahliye etti.
  • Sürücü, ambulansın içindeki iki oksijen tüpünü patlama riskine karşı uzaklaştırdı.

Amasya'da hasta nakil ambulansı alev alev yanarken, sürücü Hakan Yalçın, hasta ve yakınlarını tahliye ederek büyük bir tehlikeyi önledi. Oksijen tüplerini de uzaklaştırarak potansiyel bir patlamayı engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası taburcu edilen yaşlı hasta için hasta nakil ambulansı görevlendirildi.

ALEV ALEV ALDI

30 yılı aşkın süredir ambulans sürücüsü olan Hakan Yalçın, akşam saatlerinde yoğun trafiğin olduğu tünelden dönüp Kale Yolu mevkiine yöneldi. Seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi.

FACİAYI ÖNLEDİ

Dumanları gören sürücü aşağı inip önce sedyedeki hasta ve yakınlarının tahliye edilmesini sağladı. Yükselen alevlere rağmen sabitlenmiş haldeki 2 oksijen tüpünü de patlama riskine karşı uzaklaştırdı.

Ambulansı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.

"BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK"

31 yıldır ambulans sürücülüğü yaptığını anlatan evli ve 3 çocuk babası Hakan Yalçın, "Aracın önünden duman ve alevler yükselmeye başladı. İnip müdahale etmeye çalıştım. Hasta ve 2 yakınını da tahliye ettim. Oksijen tüplerine de asılarak dışarı atmayı başardım. Eğer oksijen tüplerini çıkarmasaydım durum çok vahim olabilirdi" dedi.

Meslektaşının yaptığını "Büyük bir kahramanlık" olarak değerlendiren Mehmet Yolcu da, "Büyük bir faciadan kurtarmış. Oksijen tüplerini oradan söküp çıkarmakla faciadan kurtarmış" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
