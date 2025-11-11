Amasra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bartın Amasra ilçesi Uğurlar kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kavşak noktasından çıkış yapan 74 BG 211 plakalı otomobil, seyir halindeki 74 M 1001 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazada minibüsün 2 tekerinin de yarılması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa