Amasra'da Dalgıçlar Deniz Temizliği Gerçekleştirdi

Amasra'da Dalgıçlar Deniz Temizliği Gerçekleştirdi
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Amasra'da Dalgıçlar Deniz Temizliği Gerçekleştirdi
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki limanda, Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında sahil güvenlik dalgıçları tarafından denizden çöpler çıkarıldı. Temizlik etkinliğine katılan Bartın Valisi ve yerel yöneticiler, doğanın korunması adına yapılan çalışmaları desteklediler.

Amasra'da dalgıçlar limandaki çöpleri temizledi

BARTIN - Bartın'dın Amasra ilçesindeki limanda sahil güvenlik dalgıçları tarafından Dünya Çevre Koruma Haftası sebebiyle temizlik yapıldı.

Doğal güzellikleri ve kendine has yapısıyla dikkatleri çeken Amasra'da 5-11 Haziran Çevre Haftası nedeniyle sahil güvenlik dalgıçları tarafından denizden çöp çıkarıldı.

Etkinliğe, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal de katıldı. .

Limandaki temizleme çalışmalarında denizden çok sayıda lastik ve cam şişe çıkarıldı. Dalgıçların ağır lastikleri karaya çıkarmasına Sahil Güvenlik ekipleri denize salinan ip ile yardım etti. Lastiklerin karaya çıkarıldığı anlara şahit olan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kendilerinine verdiği emek sebebiyle teşekkür etti.

Vali Arslan ve beraberindeki vatandaşlar lastiklerden birinin köşesinde kalan yengeci fark ederek, ekiplerden müdahale etmelerini istedi. Yengrci yeniden denize atan sahil güvenlik ekipleri, denizden çıkardığı her atığı titizlikle kontrol etti.

İstiklal İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler, "Denizler çöplük değildir", "Dünya Çevre Günü" yazılı pankartları da taşıdı.

Amasra denizinde temizleme görevini başarıyla sonlandıran dalgıçlar, suda "Deniz varsa hayat var" yazılı pankartı açarak günün önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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