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Alzheimer Hastası Yaşlı Adamı Demir Boruyla Döverek Yaraladı

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Tekirdağ Çorlu'da bir genç, tartışma sırasında Alzheimer hastası 75 yaşındaki yaşlı adamı demir boruyla döverek hastanelik etti. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek hastanelik etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir genç, kulağına sopayla vurmasına sinirlendiği Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek yaraladı.

Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki İ.E. ile 75 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan M.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yolda tartışma yaşandı. İ.E., tartışma esnasında kulağına sopayla vurmasına sinirlenen M.İ.'ye demir boruyla saldırdı.

Başından yaralanan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Yaralı Alzheimer hastası M.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İ.E. polis tarafından gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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