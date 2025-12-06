Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Şefika Avcı, yapılan aramalar sonucu bir su havuzunda ölü olarak bulundu.
Olay, saat 07.00 sıralarında Çan'a bağlı Ozancık köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Alzheimer hastası Şefika Avcı'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma ekipleri saat 10.00 sıralarında Avcı'nın cansız bedenini bir su havuzunun içinde buldu. Avcı'nın cansız bedeni Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - ÇANAKKALE
