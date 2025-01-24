2 gündür her yerde aranan yaşlı kadının ormanda cansız bedeni bulundu
Bolu'da kendisinden 2 gündü haber alınamayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ormanlık alanda ölü bulundu. Yaşlı kadının ölüm nedeninin hipotermi olduğu değerlendiriliyor.
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Akçaşar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Saime Ayer'dan 22 Ocak akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerinin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler 2 günlük arama sonucunda Saime Ayer'in köye 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaştı.
HİPOTERMİDEN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Ayer'in ölüm nedeninin hipotermi olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesi ve otopsiden çıkacak sonuçla yaşlı kadının kesin ölüm nedeni belli olacak.