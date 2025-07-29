Alzheimer Hastası Kayıp Yaşlı Adam, 5 Kilometre Uzaklıkta Sağ Bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam, ekiplerin ve vatandaşların arama çalışmalarının ardından evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.

Olay, ilçenin Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz saat 03.00'ten itibaren M.H.D. (85) isimli Alzheimer hastası erkek şahıstan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 3 jandarma asayiş timi, 1 jandarma arama ve kurtarma timi, AFAD ekipleri, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'ndan arama ve kurtarma köpeği ile ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı'ndan kadavra ve iz takip köpekleri sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı arama ve kurtarma çalışmalarının ardından M.H.D., 29 Temmuz Salı günü saat 10.30 sıralarında evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Yaşlı adam, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU