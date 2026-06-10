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Kahramanmaraş'ta kayıp yaşlı adam bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp yaşlı adam bulundu
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 87 yaşındaki Mustafa Köse, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası adam, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sağ olarak bulundu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Efirağızlı Mahallesi Kadirli Sokak'ta yaşayan Alzheimer hastası 87 yaşındaki Mustafa Köse'nin sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. İhbarın ardından Kahramanmaraş AFAD ekiplerinden 4 personel, 1 araç ve 1 dron ile jandarma ekiplerinden 4 personel ve 1 araç arama çalışmalarına katıldı.

Mahalle ve çevresinde sürdürülen çalışmalar sonucunda yaşlı vatandaş sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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