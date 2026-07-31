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Altıntaş Kaymakamı Yıldırım’dan jandarma birimlerine ziyaret

Altıntaş Kaymakamı Yıldırım’dan jandarma birimlerine ziyaret
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aykırıkçı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Ayşegül Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aykırıkçı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinden ilçenin genel asayiş durumu, yürütülen güvenlik faaliyetleri ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ayşegül Yıldırım, jandarma personelinin özverili çalışmalarını takdir etti.

İlçede huzur ve güven ortamının korunması için fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür eden Kaymakam Yıldırım, görevlerinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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