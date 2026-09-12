Altı katlı apartman yıkım sırasında çöktü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 katlı apartmanın yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım çalışmaları devam ederken binanın bir bloğu büyük bir gürültüyle olduğu yere tamamen çöktü.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tekel Bayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın yıkımı korku dolu anlar yaşattı. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen apartmanda bugün yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında binanın bir bölümünün aniden çökmesiyle birlikte bölgeyi saniyeler içerisinde yoğun bir toz bulutu kapladı. Çökme sırasında ortaya çıkan büyük gürültü çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, binadan kopan beton ve tahta parçaları da etrafa saçıldı. O anlar kameraya yansıdı. Yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı