Kontrolden çıkan lüks cip duvara çarpıp takla attı! Hurdaya dönen araçtan sürücü sağ çıktı - Haberler

Kontrolden çıkan lüks cip duvara çarpıp takla attı! Hurdaya dönen araçtan sürücü sağ çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan alt geçitte sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks cip takla attı. Aracın adeta hurdaya döndüğü kazayı sürücü hafif yara alarak atlattı.
Sakarya'da Yeni Cami istikametinden Atatürk Spor Salonu istikametine ilerlemekte olan E.E. idaresindeki lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.
DUVARA ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI
Kontrolden çıkan araç, duvara çarparak takla attı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkartılan yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince gerçekleştirildi. Cipin hurdaya dönmesiyle neticelenen kazayı hafif yaralı atlatan E.E., hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa