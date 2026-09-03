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Silivri'de Gemi Kazasında Bilirkişi İncelemesi

Silivri'de Gemi Kazasında Bilirkişi İncelemesi
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Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemilerinin karıştığı kazayla ilgili soruşturmada, Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapıldı. Dalgıçlar su altında hasarı inceledi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası ardından başlatılan soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide bilirkişi incelemesi yapılıyor.

Dalgıçlar su altında hasarı belirlemek çalışma başlattı.

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli iki geminin karıştığı kanın ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Silivri sahilinde yaklaşık 2 kilometre mesafeye çekilen Alsu gemisinde inceleme başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde gemiye gelen bilirkişi, incelemelerde bulundu. Balıkadamlar ise denize dalarak geminin altında oluşan hasarı inceledi. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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