Kazakistan'ın Almatı kentinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın güneydoğusundaki Almatı şehrinin Bostandyk bölgesinde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Acil durum birimine yangın ihbarının yerel saatle 03.44'te ulaştığı ve ilk itfaiye ekibinin 4 dakika sonra olay yerine vardığı belirtildi. İtfaiyeciler, olay yerine vardıklarında evin tamamen alevler içinde olduğunu rapor etti. Yaklaşık 35 acil durum personeli 9 dokuz itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yerel saatle 04.42'de tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı