MİT ve polis operasyonuyla İstanbul'da uyuşturucu karteli elebaşı yakalandı
Almanya tarafından "difüzyon mesajı" ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından V.B., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyon ile İstanbul'da yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı