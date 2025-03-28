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Almanya'dan Düzce'ye Gelen Şahıs Kayıp

Almanya'dan Düzce'ye Gelen Şahıs Kayıp
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Almanya'dan kısa süreliğine Düzce'ye gelip geri dönmeyen Tunç Denizgöçer'in kaybolmasının ardından Akçakoca ilçesinde denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Almanya'dan kısa süreliğine Düzce'ye gelip geri dönmeyen Tunç Denizgöçer isimli şahıs Akçakoca ilçesinde hem denizde hem de karada aranıyor.

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer ve geri dönmesi gereken tarihte geri dönmeyince yakınları durumundan şüphelendi ve yetkililere haber verildi. Denizgöçer'in en son bulunduğu Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkiinde denize girmiş olma ihtimaline karşı hem denizde hem de karada AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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