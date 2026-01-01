Almanya'da yılbaşı gecesi kazalarında ölü sayısı 11'e yükseldi

Almanya'da yılbaşı gecesi havai fişek patlamaları, trafik kazası, yangın ve cinayet gibi asayiş olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Almanya'da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerine kadar devam eden yılbaşı kutlamalarında ülkenin farklı noktalarındaki asayiş olaylarına ilişkin raporlar açıklandı. Emniyet güçlerinin derlediği raporlarda havai fişek patlamaları, trafik kazası, yangın ve cinayet gibi emniyet güçlerinin sorumluluk alanına giren vakalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Alman medyasında "Ölümcül Yeni Yıl Başlangıcı" başlıklarıyla verilen haberlerde ülkenin güneyinde bulunan Bavyera eyaletindeki Hof kasabası yakınlarında bir trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Devriye görevindeki memurların bulunduğu polis aracı bilinmeyen bir nedenle ters şeride geçti ve bir arazi aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu paramparça olan araçta bulunan 25 yaşındaki genç polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Bochum kentindeki bir apartmanın zemin katında ise patlama meydana geldi. Komşu daireyi de etkileyen patlamada yaralanan 70 yaşındaki bir kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis patlamanın havai fişek yapımı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği şüphesiyle apartmanda yaşayan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Würzburg şehrinde ise atılan havai fişeklerin balkonuna isabet eden ve çıkan yangında ağır yaralanan 88 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Baden-Württemberg eyaletindeki Bonndorf, Lenzkirch ve Giengen an der Brenz semtlerinde çıkan yangınlarda 3 kişi hayatını kaybetti. Polis yangınların nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Beş yaşındaki bir çocuk trafik kazasında öldü

Aşağı Saksonya eyaletinde ise yılbaşı gece yarısından kısa bir süre sonra 5 yaşındaki bir çocuk trafik kazasında öldü. Çocuğun yılbaşı kutlamaları sırasında bulunduğu kaldırımdan aniden yola fırladığı ve bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Wiesbaden şehrinde ise gece yarısında kısa süre sonra meydana gelen bıçaklı saldırıda 23 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Polis ölümcül olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Duisburg kentindeki merkez tren istasyonunda ise 2 evsiz kişi arasında sokaktan topladıkları boş şişelerin iadesi sonrası elde edilen paranın bölüşümü sırasında tartışma çıktı. 39 yaşındaki evsiz, 69 yaşındaki evsizi boğarak öldürdü. Polis cinayet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bielefeld kentinde iki ayrı olayda her ikisi de 18 yaşında olan iki genç, havai fişek patlamaları sırasında aldıkları yaralar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Berlin'de 400 gözaltı

Başkent Berlin'de de yılbaşı gecesi olaylı geçmişti. Berlin'de havai fişek patlamaları sırasında en az 25 kişi yaralanmış, yaralılardan çocuk yaştaki 8 kişinin durumunun ciddi olduğu, el ve yüz bölgelerinde kısmi uzuv kayıpları yaşadıkları belirtilmişti. Yaşları 7 ile 17 arasında olan çocuklardan bazılarının parmakları ve elleri ampute edilmişti. Berlin polisi yılbaşı gecesi tehlikeli havai fişek kullanımı nedeniyle 400 kişiyi gözaltına almıştı. 30 polis memuru ise yasaklı bölgede havai fişek kullananlara müdahale sırasında yaralandı. Hamburg kentindeki yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan olaylarda ise 10 polis memuru hafif yaralanmıştı. - BERLİN