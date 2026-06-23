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Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü

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Almanya'nın Hessen eyaletinde küçük bir uçağın tarlaya düşmesi sonucu 69 ve 56 yaşlarındaki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Almanya'da küçük uçağın tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Hessen Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde küçük bir uçağın Pohlheim beldesinin Watzenborn-Steinberg bölgesinde düştüğü kaydedildi. Pervaneli uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye itfaiye ve polis ekiplerinin ulaştığı belirtilen açıklamada, uçaktaki iki kişinin ağır yaralı enkazdan kurtarıldığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, iki yaralının tüm çabalara rağmen hastanede hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Hayatını kaybeden iki kişinin 69 ve 56 yaşlarındaki pilot ile yolcusu olduğu belirtildi.

Uçağın bir tahıl tarlasına düştüğü bu nedenle enkazının yerleşim bölgesi için bir tehdit oluşturmadığı belirtilen açıklamada, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığı duyuruldu. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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