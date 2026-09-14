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Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Erkelenz şehri yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Erkelenz şehri yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetti.

Almanya'da uçak kazası meydana geldi. Heinsberg İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir sözcünün Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hollanda'nın Utrecht şehrinden kalkan ve Almanya hava sahasına giren Cessna 172 tipi bir uçak Erkelenz şehri yakınlarındaki Gerderath köyü civarında sorun yaşayarak bir tarlaya düştü. Yerel saat ile 11: 20'de meydana gelen kazada küçük uçakta bulunan 3 kişi de hayatını kaybetti. Polis sözcüsü, kurbanların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı. Küçük uçağın düştüğü bölgenin Erkelenz-Kückhoven Havalimanı'na 10 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten polis, kazanın nedeninin soruşturulduğunu da kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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