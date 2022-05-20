Almanya'da camiye boyalı saldırı - Haberler

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Almanya'da camiye boyalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Almanya'da camiye boyalı saldırı

Almanya'nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Almanya'da ırkçı saldırılar devam ediyor. Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti.

Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

(Mehmet Koca /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avrupa Türk İslam Birliği, Ahmet Yesevi, Saldırı, Almanya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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