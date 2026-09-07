Almanya’da 8 ayda en az 165 sabotaj girişimi, 747 şüpheli İHA uçuşu

Alman Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) raporuna göre; ülkede bu yılın ilk 8 ayında en az 165 sabotaj eylemi, 747 yasa dışı insansız hava aracı (İHA) uçuşu kaydedildi.

Almanya'da son dönemde enerji dağıtım merkezlerine yönelik sabotajlar ile havalimanları gibi kritik altyapılar üzerinde görülen yasa dışı insansız hava araçları (İHA) uçuşlarına ilişkin ilk resmi veriler kamuoyuna yansıdı. Alman Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) raporuna göre; ülkede bu yılın ilk 8 ayında en az 165 sabotaj eylemi, 747 yasa dışı insansız hava aracı (İHA) uçuşu kaydedildi.

Sabotaj eylemleri ağırlıklı olarak enerji altyapılarını hedef aldı. Bunların arasında, başkent Berlin'in güney bölgesinin günlerce elektriksiz kalmasına neden olan elektrik dağıtım merkezine yönelik saldırı da bulunuyor.

Yasa dışı İHA uçuşları ise kritik altyapı tesisleri, askeri alanlar, savunma şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgeler ve havalimanları üzerinde gerçekleştirildi.

Casuslukla ilgili 24 soruşturma

Raporda, bu yılın ağustos ayı sonuna kadar kayıt altına alınan casuslukla ilgili 112 vakanın 60'tan fazlasının askeri tesislerin veya silahların izinsiz fotoğraflanması veya filme alınması gibi güvenlik tehlikesi oluşturan görüntülerle ilgili olduğu aktarıldı. Casusluk vakalarının 24'ü ile ilgili soruşturma sürecinin sürdüğü bildirildi. BKA'ya göre, bu yıl en çok casusluk olayları 23 vaka ile Brandenburg, 21 vakayla Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein ile 15 olayla Aşağı Saksonya eyaletinde yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı