Alman Vatandaşı Shıma Ghodsi Müslüman Oldu
Alman vatandaşı Shıma Ghodsi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen bir törenle Müslüman oldu. Arkadaşlarından ve ailesinden etkilenerek bu kararı alan Ghodsi, kelime-i şehadet getirerek İslam dinini kabul etti.

Alman vatandaşı Shıma Ghodsi, Elazığ'da düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arkadaşından ve ailesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Alman vatandaşı Shıma Ghodsi, Kovancılar İlçe Müftülüğüne başvurdu. Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Shıma'ya, İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, İslam dininin temel esasları hakkında detaylı bilgiler verdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde Shıma, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü İrfan Çavaş, "İslam ile şereflenen ve hayatına yeni bir sayfa açan kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum" dedi.

Merasim sonunda Çavaş, Shıma'ya Müslüman olduğunu tasdik eden 'İhtida Belgesi'ni takdim etti. - ELAZIĞ

