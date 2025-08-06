Alkolün Etkisiyle Kontrolden Çıkan Araç, Ağaca ve İş Yerine Çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca, ardından bir iş yerinin camına çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün 3.00 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanmaktan geri alındığı belirlendi.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden N.B. idaresindeki 07 ALB 247 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca, ardından bir iş yerinin camına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan alkol testinde 3.00 promil alkollü olduğu belirlenen N.B.'nin sürücü belgesinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı geçici olarak geri alındığı öğrenildi.

Otomobilin hızla gelirken kontrolden çıkıp ağaca, ardından da iş yerinin camına çarptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA