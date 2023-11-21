Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanında alkol alan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkolün etkisiyle arkadaşını öldüren diğer genç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden gençten geriye, dakikalar önce katilini eğlenirken çektiği görüntüler kaldı.

Alkolün dozunu kaçıran arkadaşlar arasında bıçaklı kavga, biri mezara diğeri cezaevine gitti

Son kaydı katili oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanında alkol alan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkolün etkisiyle arkadaşını öldüren diğer genç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acı olayda hayatını kaybeden gençten geriye, dakikalar önce katilini eğlenirken çektiği görüntüler kaldı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yakın arkadaşı Fuat Yıldırım ile alkollü mekana giden Emre U., alkol aldıktan sonra Yıldırım ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Emre U., arkadaşı Yıldırım'ı bıçakladı. Yıldırım'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yıldırım, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine alkollü eğlence mekanına gelen Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emre U.'yu gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan Emre U., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Fuat Yıldırım'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pamukkale Korucuk Mezarlığına defnedildi.

Uzun yıllardır arkadaş olan gençlerden birinin mezara diğerinin ise cezaevine gittiği olayın ardından ise hayatını kaybeden Fuat Yıdırım'ın ölmeden dakikalar önce katili olan arkadaşını eğlenirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler kaldı.