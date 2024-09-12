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Aile üyeleri, alkolü fazla kaçıran gence hayatının dersini verdi

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Alkolü fazla kaçıran gence ailesi ve arkadaşlarının yaptığı cenaze şakası büyük ilgi gördü. Kendisine yapılan bu şaka karşısında neye uğradığını şaşıran genç, babasından tokadı yiyene kadar öldüğüne inandı.

Aile üyeleri, sürekli uyarmalarına rağmen alkolü fazla kaçırarak kendinden geçen gence unutulmaz bir şaka yaptı. Gözlerini açtığında kendisi için cenaze töreni düzenlendiğini gören genç, ilk başta olan bitene bir anlam veremedi. Çevredekilere seslenerek ne olup bittiğini anlamayan çalışan genç, oradaki kalabalığın kendisi için toplandığını anlayınca daha da korktu.

"O KORKU YETMİŞTİR ONA"

Babasından tokadı yiyene kadar öldüğüne inanan gencin videosu kısa sürede viral oldu. Videonun altına "Bu kadar prodüksiyon bi tokat için miydi?", "Ödüm kopuyor biri bana böyle bi şaka yapar diye", "O korku yetmiştir ona", "Çok iyi şaka olmuş harika", "O kadar kişiyi nasıl ikna etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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