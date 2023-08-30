Alkolmetreye üflemeyen sürücüye 11 bin 645 TL ceza

Mersin'de hasarlı kaza sonrası alkolmetreye üflemeyen ve polis ekiplerini tehdit eden sürücüye 11 bin 645 TL ceza uygulandı.

MERSİN'de, hasarlı kazası sonrası alkolmetreye üflemeyen ve polis ekiplerini 'emniyet müdürü'nü aramakla tehdit eden sürücüye 11 bin 645 TL ceza uygulanıp, aracı trafikten menedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir Mahallesinde meydana geldi. Hasarlı trafik kazasının ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Alkolmetre cihazını üflemeyi reddeden kadın ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sürücü N.Ç., ceza yazmamasını istediği trafik polisini, 'emniyet müdürü'nü aramakla tehdit etti. Tartışmanın ardından sürücüye 'alkolmetre cihazını üflememek' maddesince 11 bin 645 TL cezai işlem uygulanıp, aracı trafikten menedildi.

Çevredeki başka bir kişi tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşılan tartışma anlarına ilişkin görüntüler tepkilere neden oldu.