Polis uygulamasında ilginç anlar: Alkollü yolcu çakar iddiasıyla aracın önüne atladı

Kadıköy Caddebostan'daki polis uygulama noktasında alkollü bir yolcu, çakar kullandığını iddia ederek bir aracın önüne atladı. Olayda polis ekipleri ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yolcu, cep telefonuyla canlı yayın yaparak durumu sosyal medyada paylaştı.

Kadıköy Caddebostan'da polis uygulama noktasında ilginç anlar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu, uygulama noktasındaki bir aracın çakar kullandığını öne sürerek aracın önüne atladı. Olay sırasında polis ekipleri ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay, gece saatlerinde Caddebostan'da kurulan polis uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu, uygulama sırasında kontrol edilen bir aracın çakar kullandığını iddia ederek bir anda aracın önüne atladı. Yolda bağırarak tepki gösteren yolcu, hem sürücülere hem de görevli polis ekiplerine güçlük çıkardı. İhbar üzerine bölgede bulunan ekipler duruma müdahale etti. Polis ekipleri, çakar kullandığı iddia edilen araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde araçta herhangi bir çakar düzeneğine rastlanmadı. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ise çakar kullanmadıklarını belirterek sahura yetişmeye çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan alkollü yolcunun yaşananlar sırasında cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı görüldü. Bir süre ekiplere zorluk çıkaran yolcu, polis tarafından sakinleştirildi.

Yaşanan olayın ardından alkollü yolcuya kara yolunu yaya olarak tehlikeye sokmak suçundan idari para cezası uygulandı.

Olay, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
