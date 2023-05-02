- Alkollü ve ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya sebep oldu Alkollü sürücü kazayı anlatan diğer sürücüler ve polisin üzerine yürüdü Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

- Alkollü ve ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

Alkollü sürücü kazayı anlatan diğer sürücüler ve polisin üzerine yürüdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan sürücülerin trafik ekiplerine kazayı anlatması sırasında alkollü sürücü diğer sürücülerin üzerine yürümeye çalıştı. Sürücü olaya müdahale etmek isteyen polis memurunu da eliyle itti.

Kaza, Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametine seyir halindeki Mahmut Avşar'ın kullandığı 06 DOZ 58 plakalı otomobil, önünde seyreden 3 araca çarptıktan sonra trafik lambalarında bekleyen Tahsin Arslan'ın kullandığı 07 JB 464 plakalı vince çarptı. Olay nedeni ile bölgede 5 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından Manavgat-Antalya yolu bir süre araç trafiğine kapanırken, sürücülerden Mahmut Avşar'ın alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Mahmut Avşar'a alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 20 bin 444 TL para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil yediemin otoparkına çekildi.

Olay sonrası diğer sürücülerin üzerine yürümeye çalışan sürücü, kendisine müdahale etmeye çalışan polis memurunu da eliyle itti.