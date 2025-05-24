Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, 'Dur' levhasına çarparak kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralanırken, sürücüye 59 bin TL para cezası kesildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı aracın 'Dur' levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 59 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Murat. A (25) idaresindeki 34 PT 3949 plakalı otomobil, Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek 'Dur' levhasına çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve ayağından yaralanan Mustafa A, olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü Murat. A'ya 59 bin TL para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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